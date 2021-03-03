3. Lig: Karşıyaka: 3 - Çatalcaspor: 3

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'un 24. hafta maçında Çatalcaspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Harun Pekyürek, Semih Kocaman
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Değirmenci, Özgür Güler, Metin Peker (Özkan Duman dk. 82 ?), Muhammet Öztekin, İlyas Kahraman, Mustafa Aşan, Arif Cılak (Harun Atalay dk. 61), Namık Çelik (Doğukan İnci dk. 46), Hakan Kuş
Çatalcaspor: Özgün Köklü, Ahmet Akyüz, Fatih Kara, Fırat Sezer, Kadir Mert Örentepe, Armağan Beytullah Özer (Burak Yamaç dk. 77), Ziya Şakar, Cem Şahin, Önder Akdağ (Hakan Arslantürk dk. 71), Yusuf Atasoy (Kevin Çağtay Öcal dk. 90+3 ?), Burhanettin Çakırefe (Muhammet Yılmaz dk. 46)
Goller: Hakan Kuş (dk. 1 ve 20 pen.), Cenk Özbey (dk. 90) (Karşıyaka), Kadir Mert Örentepe (dk. 6), Burhanettin Çakırefe (dk. 12), Yusuf Atasoy (dk. 39) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Yusuf Atasoy, Cem Şahin, Ahmet Akyüz (Çatalcaspor), Hakan Kuş (Karşıyaka)