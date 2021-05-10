3. Lig Play-Off: 1928 Bucaspor: 2 - Arnavutköy Belediyespor: 0

1928 Bucaspor, TFF 3.
Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında 1928 Bucaspor, Arnavutköy Belediyespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 54. dakikada Oğuz Aydın ve 73. dakikada Tunç Murat Behram'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan 1928 Bucaspor, bu sonuçlarla yarı finale yükseldi.
1928 Bucaspor, yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile eşleşti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Murat Şener
1928 Bucaspor: Kıvanç, Saruhan (Yusufcan dk. 84 ?), Gökhan, Alper, Ahmet, Burak, Ufuk, Osman, Oğuz (Emre dk. 90+3 ?), Berke (Enes dk. 84 ?), Tunç
Arnavutköy Belediyespor: Mehmet - Fuat, Okan, Mustafa, Raşit (Murat dk. 64), Mert (Kaan dk. 86), Aykut, Osman, Umut, Ozan (Erkan dk. 81), Kerem (Onur dk. 64)
Goller: Oğuz (dk. 54), Tunç (dk. 74) (Bucaspor 1928)
Sarı Kartlar: Raşit, Okan, Mert, Aykut, Murat, Osman (Arnavutköy Belediyespor), Berke (1928 Bucaspor)