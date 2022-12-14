3 yılda 43 bin 500 diş tedavisi

Bu kapsamda 6 ağız ve diş sağlığı ünitesi bulunan belediyenin diş kliniklerinden son 3 yılda 43 bin 500 kişi faydalandı. Başkan Serdar Sandal, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru çok önemli. Bu konuda var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Uzman kadrosu, donanımlı poliklinikleri ve özel hastaneleri aratmayan kalitesiyle faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kliniklerden son 3 yılda 43 bin 500 vatandaş ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti aldı. Sunulan hizmetler vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bu kapsamda; 26 bin 465 diş muayenesi gerçekleştirildi. Kliniklerde 8 bin 650 dolgu, 3 bin 431 diş temizliği, 4 bin 950 diş çekimi yapıldı.

Toplum sağlığını önemsiyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir'de ücretsiz sağlık hizmetlerimizle örnek ilçelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Toplum sağlığına verdiğimiz önem ve hizmetlerimizin karşılığında yurttaşlarımızın memnuniyeti bizi sevindiriyor. Sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanan tüm ilçe sakinlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Herkese sağlıklı günler ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.