30 kişilik çocuk korosu İzmirlileri coşturacak

00'da West Park'ta konser vereceği belirtildi.

Çocuk şenliği programı dahilinde sahne alacak koronun şefi Türk sanat müziği sanatçısı Gökçe Eriş, uzun bir hazırlık dönemi geçiren 30 kişilik minik koronun İzmirlilerle bir kez daha buluşacağını söyleyerek, koro ve solo performanslarla çok sayıda şarkının seslendirileceğini söyledi.

Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu'nun giderek daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba da, Türkiye'de ilk kez bir özel hastanenin çocuk korosu kurduğuna dikkat çekti. Kubba, halka açık ve ücretsiz olan konserin West Park'taki akvaryum önü etkinlik alanında gerçekleşeceğini belirterek tüm İzmirlileri mini konsere davet etti.