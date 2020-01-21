30 metreden uçtu, kazayı hafif yaralı atlattı

İzmir'in Tire ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç 30 metreden aşağı uçarken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yürekleri ağza getiren kaza, Tire İncirliova Yolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. İbrahim Ö. (36) idaresindeki 35 P 4904 plakalı araç, Paşa Çeşmesi istikametinden Tire istikametine seyir halindeydi. Otomobil sürücüsü, Toptepe mevkisine geldiği sırada bir anda aracın kontrolünü kaybetti. Hızla takla atan araç, daha sonra yoldan 30 metre aşağı uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı araç sürücüsünü alarak Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.