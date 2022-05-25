32 kooperatif İZTO'da buluştu

İzmir'de faaliyetlerini sürdüren 32 kooperatif, mevzuattaki değişiklikleri ve sektördeki sorunları görüşmek için İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde bir araya geldi. İzmir 2. Kooperatifler Buluşmas'nda İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile 5 bankanın yöneticileri, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı, sorunları için çözüm önerileri üretti.

“İzmir 2. Kooperatifler Buluşması”, İZTO Meclis Üyesi Halil Kurt moderatörlüğünde İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. İzmir'deki 32 kooperatif, mevzuattaki değişiklikleri ve sektördeki sorunları görüşmek için toplantıda bir araya geldi. İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile 5 bankanın yöneticileri, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak sorunları için çözüm önerileri aktardı.

Kahraman: “Girişimlerimizin takibini yapıyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, İZTO 69. Meslek Grubuna kayıtlı 423 işyeri ve konut yapı kooperatifi bulunduğuna dikkat çekerken, “Komitemizin, kooperatifçiliğinin ülkemizde yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi konusundaki talepleri doğrultusunda; yapı kooperatiflerine yönelik inşaat harç ve ruhsatlarda indirim yapılması ayrıca geçmişte uygulanan vergisel muafiyetin tekrar sağlanması yönünde girişimler gerçekleştirdik. Bu konuların takibini yapıyoruz. Kooperatiflerin amacına uygun kurulması şüphesiz vatandaşımıza ve ülkemize katma değer sağlar” diye konuştu.

Kurt: “Amacımız ortak sorunları çözmek”

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen İZTO 69. Yapı Kooperatifleri Grubu Meclis Üyesi Halil Kurt ise “İZTO Yapı Kooperatifleri Meslek Komitesi olarak Başkanımız Mahmut Özgener'in destekleriyle düzenlediğimiz bu toplantı serisinin ilkini 2019 yılında gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle uzun süre ara vermek zorunda kaldığımız bu buluşmaların amacı, ortak sorunları olan kooperatiflerimizin taleplerini konuyla ilgili yetkililerimize duyurmak ve çözümlerine katkı koymaktır” dedi.

4 önemli sunum

İzmir 2. Kooperatifler Buluşması'nın ilk oturumunda; İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kooperatifler Şube Müdürü Barış Karakoyun, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda yapılan son değişiklikler hakkında bilgi verdi. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mürşit Kılıç, yapı kooperatifleri ile ilgili kurumlar vergisi muafiyeti, iktisadi işletme kurulması, KDV mükellefiyeti, inşaat taahhüt işleri, kat karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulaması, arsa ve arazi alım satımında KDV, tasfiye işlemleri, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların tesliminde KDV, küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin KDV istisnası, Kooperatifler Kanunu'nda kooperatiflere tanınan vergi muafiyetleri konularında bilgilendirme yaptı. Toplantıya katılan Gelirler ve Kurumlar Müdürü Celal Koçak ve Servis Şefi Mustafa Emir katılımcıların sorularını yanıtladı.

Banka yetkilileri ile istişare toplantısı

Toplantının ikinci oturumunda ise ‘Banka Yetkilileri ile İstişare Toplantısı' yapıldı. Bankaların temsilcileri, katılımcıların sorularını yanıtladı. Oturumların sonunda katılımcılar kooperatif mevzuatı, kooperatiflerin vergisel sorumlulukları ile banka kredilerine yönelik sorularını, görüş ve önerilerini ilgili kurumun temsilcilerine iletme fırsatı buldu. Toplantıya İZTO Meclis Başkan Yardımcısı İrfan Erol, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, İZTO Meclis Üyeleri Ahmet Zeybek, Bekir Arduçlu, Çağlar Kalkan, Çetin Güvercin, Erdal Tütüncüoğlu, Halil Telli, Melih Tunç Tandoğan, Onur Yaman, Şenol Aslanoğlu ve İzmir'de bulunan 32 kooperatifin temsilcileri katıldı.