320 gram doğan bebek 5 ay sonra annesinin kollarında

İzmir'de 24 haftalıkken 320 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 5 ay kuvözde kaldıktan sonra anne ve babasına kavuştu.

Balıkesir'de yaşayan Çakır ailesi ilk çocuklarını kucaklarına almayı beklerken Emine Çakır, henüz 24 haftalık hamileyken sancıları nedeniyle hastaneye gitti. Çakır, durumunun riskli görülmesi nedeniyle İzmir'de bir hastaneye sevk edildi. İzmir'de gerçekleşen doğum sonrası Çakır, 320 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Minik bebek, doğduğu hastaneden tam İzmir'deki teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Burada 5 ay boyunca kuvözde tedavi gören minik bebek, tedavisinin sonunda 2 bin 500 gramlık ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Minik bebeğin doktoru olan Tınaztepe Galen Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Burçin İşcan, 320 gram doğum ağırlığının çok sık karşılaşılan bir durum olmadığını söyledi. Minik bebeği ilk gördüğü an çok heyecanlandığını ifade eden İşcan, “Bu bebek, meslek hayatımda karşılaştığım en düşük doğum ağırlığına sahip bebekti. Türkiye'de ve dünyada örnekleri var ama çok sık karşılaşılan bir durum değil. İlk doğduğunda kalp atımları zayıf olduğu için canlandırma ile hayata tutundu. Bu süreç çok kolay olmadı. 5 ay boyunca yoğun bir tedavi uygulandı. Şu an 2 bin 500 gram ağırlığa ulaştı ve normal bir bebek olarak taburcu ediyoruz” dedi.

Bebeğin 5 ay boyunca kuvözde tedavi edildiğini anlatan İşcan, “Organ gelişimleri yeterli olmadığı için destek tedaviler gerekti. Çakır bebek, dünyadaki sayılı bebeklerden. Bu ağırlıkta doğup hayata tutunabilen örnekler var ama bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Şuan tüm organ fonksiyonları gelişmiş durumda, annesinin kucağında ve eve gitmeye hazır” diye konuştu.

“Eşimle sürekli ağladık”

Bebeği için çok endişelendiğini anlatan anne Emine Çakır, “Balıkesir'deki hastane riskli görüp İzmir'de bir hastaneye sevk etti. Orda hemen doğuma aldılar. Yaşayacak mı diye endişe içindeydim. Allah'a şükür şuan durumu çok iyi. Eşimle sürekli ağladık, birbirimize destek olduk. İnşallah sağlığı hep yerinde olur” dedi.

“Bugün ilk defa kucağımıza aldık”

Bebeğini 5 aydır görmediği için heyecanlı olduğunu ifade eden baba Enes Çakır ise, “Çok mutluyum. Bugün ilk defa kucağımıza aldık. Kuvözde karşıdan gördüm ama çocuğum olduğunu bile anlayamamıştım. Çok küçüktü. İlk defa anne baba olduk, o yüzden daha da heyecanlıyız. İnşallah birlikte uzun bir ömür geçiririz. Babamın ismi olan Sami'yi koyduk sonuna bir de Efe ekledik” şeklinde konuştu.

Bebeklerini kucaklarına alan Çakır ailesi daha sonra Balıkesir'deki evlerinin yolunu tuttu.