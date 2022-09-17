35 metrelik dev kebap ilgi odağı oldu

Buca Belediyesi tarafından Anadolu'nun mutfak zenginliğini yansıtmak için gerçekleştirilen ve üç gün birbirinden zengin etkinliklerle devam edecek olan Buca Anadolu Lezzetleri Festivali, Resul Dindar konseri ve Kaburgacı Yaşar'ın 35 metrelik kebap şovu ile başladı.

Katılımcıların lezzet, müzik, sanat ve eğlenceyi iç içe deneyimleyeceği Anadolu Lezzetleri Festivali, ziyaretçilerini bekliyor. 16-17-18 Eylül tarihlerini kapsayan festival büyük coşku ile başladı. Anadolu'nun dört bir yanından 400 farklı lezzetin ziyaretçilere sunulduğu festivalde yarışma programı ile tanınan ve sevilen aşçı Safanur Bol ise bir workshop gerçekleştirdi. Uğur Mumcu Caddesi eski Kaymakamlık binası karşısındaki geniş alanda düzenlenen festival, Hüseyin Çiçek ve Hozan Beşir konserleri ile başlarken halkoyunları ekiplerinin gösterileri festivale büyük renk kattı. Toplam 100 stantta katılımcılara onlarca farklı lezzetin sunulduğu festivalde, Karadeniz müziğinin önde gelen ismi Resul Dindar konseri ile eğlence doruğa ulaştı. Hep bir ağızdan ‘İzmir Marşı'nın söylendiği konserde yüzlerce kişi hep birlikte horon tepti. Konser öncesi İzmirlilerin heyecanla beklediği ve Adanalı usta Kaburgacı Yaşar'ın gerçekleştirdiği 35 metrelik kebap şovu renkli anlara sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yaşar Usta “Başkanımız isterse buradan Adana'ya kebap yaparız” derken, Başkan Kılıç ise “Sen buradan Adana'ya yol yapıyorsun ama biz de çok çalışıyoruz, gönülden gönüle köprü kuruyoruz” yanıtını verdi.

"Daha yaşanabilir bir Buca"

Festivalin ilk gün heyecanını Bucalılarla paylaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentin en büyük yeme ve içme festivaline ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Kılıç, Anadolu lezzetlerinin bir arada yaşama kültüründen ve hoşgörüsünden kaynaklandığına işaret ederek Bucalılara bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları projeleri anlattı. Buca trafiğinin azaltılmasından asfalt üretim tesisine, kırsal kalkınma projelerinden mali disipline, bilim kadar pek çok detayı vatandaşlarla paylaşan Başkan Kılıç, “Size yakışır çok güzel bir Buca geliyor. Tek hedefimiz sizlere daha yaşanabilir bir Buca sunmak” diye konuştu.