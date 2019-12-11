4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi verimli geçti

Bakırçay Bölge Gazetesi ile Bergama Ticaret Odası (BERTO)'nın iş birliğinde düzenlenen 4. Bakırçay Ekonomi Zirvesinde önemli konular masaya yatırılırken, zirvenin verimli geçtiği belirtildi.

4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi, Bakırçay Bölge Gazetesi ile Bergama Ticaret Odası (BERTO)'nın iş birliğinde gerçekleşti. Zirvede önemli konulara değinildi.

Zirvenin olumlu ve verimli geçtiğini söyleyen zirve organizatörü ve Bakırçay Bölge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıdvan Karapehlivan, "İktidar partisinin İzmir'deki en yetkili ağzından il başkanı ve eski milletvekili Kerem Ali Sürekli'den 'Bakırçay bölgesine her zaman desteğe hazırız' cümlesini duymak çok güzeldi. Bergama'da kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) ve Dikili'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi ile Bakırçay ve Bergama'da işsizlik sorunu kalmayacak. Bölgede en büyük sıkıntı, Bergama ve Dikili'de gençleri bu günlere hazırlayacak bir endüstri meslek lisesi ve yatırım konseptine uygun meslek yüksekokulları yok. Aliağa'da sorun olan, yatırımcının istediği yetişmiş insan gücü maalesef Bergama ve Bakırçay'da da yok. Bunun için Bergama'da ertelenen endüstri meslek lisesinin yapımına bir an önce başlanmalıdır" dedi.

Öte yandan Karapehlivan, zirvenin sonuç, sunum ve konuşmalarının yer aldığı bir kitapçık hazırlanacağını da sözlerine ekledi.

Zirveye ayrıca çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve iş adamı da katıldı.