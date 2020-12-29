4 böbreği var, 3'ü çalışmıyor

İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki Adile Yurdakul, henüz 24 yaşındayken iki böbreğini de kaybetti. Annesinden nakledilen böbrekle 8 yıl geçiren talihsiz kadın, vücudun böbreği reddetmesiyle yeniden böbreksiz kaldı. Sonrasında 3,5 yıl diyalize bağlanan Adlile Yurdakul, bu kez de arkadaşının böbreğini vermesiyle yeni böbreğine kavuştu. Bir anda vücudundaki çalışmayan 3, çalışan 1 böbrekle yaşamaya başlayan Yurdakul, rahminde başlayan kanama nedeniyle çalışan tek böbreğini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, Medicana International İzmir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirilen operasyonla hayata tutundu.

Adile Yurdakul'un iki böbreğini de kaybetmesinin sebebi, tıbbi olarak “nedensiz” olarak kayıtlara geçti. Çünkü henüz 24 yaşına yeni girdiğinde iki böbreği de çalışmayı durdurdu. Yeni evlenen Adile Yurdakul'a annesi böbreğini bağışladı. Bu sayede yeniden yaşama tutunan Adile Yurdakul'un bu mutluluğu 8 yıl sürdü, böbreği çalışmayı bıraktı. Vücudunda çalışmayan 3 böbrekle diyalize girmeye başlayan Yurdakul, bu sürede epilepsi hastası oldu. Her diyalizden sonra kriz geçirmeye başlayan Yurdakul'un tam 3,5 yıl sonra şans yüzüne yeniden güldü. Bir arkadaşı böbreğini kendisine vermeyi teklif etti.

Çalışan tek böbreğini de kaybedebilirdi

Medicana International İstanbul Hastanesi'nde arkadaşından kendisine başarıyla gerçekleştirilen nakil sonrasında, diyalizsiz yaşama “merhaba” diyen Adile Yurdakul sadece 4 yıl sonra yeniden kabus dolu günler yaşamaya başladı. Rahminde meydana gelen aşırı kanama nedeniyle, çalışan tek böbreğini de kaybetme riski taşıyan hastanın bu kez Medicana International İzmir Hastanesi'nde Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda tarafından laparoskopik (kapalı) gerçekleştirilen ameliyatla rahmi alındı. Operasyondan kısa süre sonra sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Adile Yurdakul, “çalışan tek böbreğimi de kaybetmekten çok korktum. Çok şükür şimdi iyiyim. Sağlığım geri geldi” dedi.

Riskli bir ameliyat

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda, “hastamız aşırı vajinal kanama nedeniyle hastanemize başvurdu. Daha önce kanamayı azaltmak için rahme spiral yerleştirilmiş ve çeşitli tedaviler uygulanmıştı ancak bu işlemler kanamayı durdurmaya yetmemişti. Son çare olarak rahmi almayı tercih ettik. Zor bir ameliyattı çünkü hastamızın 4 böbreği vardı ve sadece 1 tanesi çalışıyordu. Yapılan operasyonda tek çalışan böbreğe zarar verme riski vardı, bu da böbreğini kaybetmesi anlamına gelebilirdi. Azami dikkatle operasyonu gerçekleştirerek rahmini aldık ve yumurtalıklarını bıraktık. Şu an kendisi gayet sağlıklı” diye konuştu.