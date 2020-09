4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması başlıyor

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması başlıyor. Yarışmanın bu yılki konusu ise “pandemi” olarak belirlendi.

Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri anısına bu yıl 4.'sü düzenlenen “Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması”nın konusu "pandemi" olarak belirlendi. Yarışma konusunu her yıl titizlikle belirleyen organizasyon komitesi, adeta yeni bir dünya düzeni oluşturan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle bu yılki yarışma konusunun “pandemi” olması yönünde ortak bir karar vardı.

Batur, “Ne varsa sanatta var”

Eğitim, sağlık, eğlence ve akla gelen her konuda, yaşamın her alanında Covid-19 salgın hastalığının yol açtığı etkilerin yaşandığını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ”Toplumsal hassasiyetler gözetilerek konu seçiminin yapıldığı Eflatun Nuri Karikatür Yarışması'nda da güncel bir konu olan pandemiyi öne çıkarmak kadar doğal bir şey olamazdı. Bu süreçte yerel yöneticiler, sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve daha pek çok görev ve yetkide bulunan kimseler olarak, hastalığın teşhis ve tedavisinden, alınan önlemlerin denetlenmesine kadar olan süreçte önemli roller üstlenerek canla başla çalışıyoruz. Bu yarışma ile istedik ki bir sanatçı gözüyle pandemiye bakalım, tarihe bir not düşelim. Biliyorsunuz karikatür özü itibariyle, düşündürücü ve özlü bir fikir verme amacı taşıyan mizah oluşturma sanatıdır. Bu nedenle yarışmada yer alacak eserleri büyük bir heyecan ve merakla bekliyorum” diye konuştu.

Başvurular e-posta ile yapılacak

4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'na profesyonel ya da amatör her yaştan çizer, en fazla üç eserle katılabiliyor. Bu yıl sanatçıların eserlerini gönderebileceği son tarih 14 Aralık olarak belirlendi. Katılımcıların bu tarihe kadar eserlerini e-posta ile A4 boyutunda 300 dpi çözünürlükte ulaştırmaları gerekiyor. Çizim tekniği serbest olan karikatürler daha önce başka bir yarışmaya katılmış olabilir ancak ödül almamış olması şartı aranıyor. Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler belirlenen sanat galerilerinde sergilenecek ve bir albümde toplanacak.

Ödül töreni 11 Ocak'ta

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren karikatüristler ödüllerini 10 Ocak 2021 Pazar günü düzenlenecek ödül töreninde alacak. Yarışmada dereceye girenlere plaket ve para ödülü verilecek. 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü 4 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca Başarı Ödülü (3 adet) 1.500 TL, Konak Belediyesi Özel Ödülü 1.500 TL, Jüri Özel Ödülü bin TL, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü 1.500 TL, Mustafa Bora Özel Ödülü 1.500 TL olarak belirlendi. Yarışmada, Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü de verilecek.