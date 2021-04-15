4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri başladı

Tarih boyunca birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günlerinin (Foça Film Günleri 2021) başvuruları başladı.

Foça ilçesinde, 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günlerinin son genel başvuru tarihinin 30 Nisan 2021 olduğu bildirildi. Programın hedeflerinin ise kültürel varlıkların korunması ile ilgili farkındalığı artırmak, kültürler arası etkileşimi sağlamak ve sürdürülebilir turizme destek ve katkıda bulunmak olduğu ifade edilirken, ayrıca film yapımcılarını dünya kültür mirasını belgelemeye teşvik edilmesi amaçlanıyor.

"Yurt dışından ve Türkiye'den katılımcılar olacak"

Foça Film Günleri Koordinatörü Deborah Semel Demirtaş, "Foça çok özel bir yer ve 4. kez yapılacak olan film günleri başvurularımız başladı. Her yıl olduğu gibi yurt dışından ve Türkiye'den katılımcılar olacak. Sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu yıl ilk defa ek olarak mayıs ayında İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği ile birlikte belgesel film atölyeleri açacağız. Online uzaktan olarak eğitim verilerek belgesel film yapımcılığı konusunda eğitimler vereceğiz. Eğitimlerini tamamlayanların belgesel film çekimlerini ekim ayında gösterime sunacağız" dedi.

Foça Film Günleri projesinde görev alan Arkeolog Emrah Sözer Dündar da, "Foça Film Günleri Foça'ya tarih, kültür ve sanat alanından katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu bir organizasyondur. Her proje gibi hayal olmaktan çıkıp gerçeğe döndüğünde kendi gönüllüleri ile buluşan ve devam eden bir projedir. Buradaki amacımız; Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden yapılmış belgesel örneklerini izleyici ile buluşturmak ve festival havasında kenti hareketli kılmak ve bu anlamda da sürdürülebilir turizm dediğimiz kavramla kesişen bir çalışmadır. Her geçen gün gelişen bu organizasyon sinema boyutu konusunda sinema-televizyon eğitimi alan öğrencileri ve yönetmenler ile zenginleşiyor" şeklinde konuştu.

Foça film Günleri gönüllülerinden Rose Franses ise "Foça'yı tanıtacak olan film günleri 2021 temalı bu yılki organizasyonda sadece amaç film ya da belgesel çekimleri göstermek değil, yerel anlamda Foça'da yaşayan vatandaşların Foça'nın tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.