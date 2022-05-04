4. Tasting Alaçatı "Toprağı Koru" teması ile gerçekleşecek

Tasting Alaçatı, "Toprağı Koru" teması ile 27-28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ege'nin yarımadasında, Alaçatı'nın köy içinde ve çevresindeki doğal platolarda, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Tasting Alaçatı, Alaçatılı işletmelerin ev sahipliğinde 3 gün boyunca devam edecek. Bölgenin en özel mekanlarında birbiri içinde eriyen gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler, workshop'lar, müzik, sanat, macera dolu keşifler ve yeni deneyimler ziyaretçilere sunulacak.

İlki 2018 yılında yapılan global yaşam buluşması Tasting Alaçatı, gustosuna düşkün olanları, keşfetmeyi sevenleri, gastronomi çevrelerini, önde gelen şefleri, yerleri üreticileri, işletmecileri, tedarikçileri, halkı, gazetecileri her yıl Alaçatı'da bir araya getirerek global bir yaşam deneyimi sunmayı hedeflediği ifade edildi.

Bölgenin doğal güzelliklerini ve lokal işletmeleri ön plana çıkararak, Ege'nin yerel ürünleri ve üreticileriyle yeme-içme kültüründeki önemini arttırmaya ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Ebru Baybara, Gamze Cizreli, Ezra ve Tuba Çetin, Bahar Akıncı, Nedim Atilla, Salim Kadıbeşegil, Hazer Amani ve Korcan Karar'ın sohbetlerinin yer alacağı etkinlikte, Çeşme Sakızı, Atıksız Sofralar, Yeşil Mutfak Sırları, Doğadan Sanata, Topraktan Gelen Sağlık, Toprağın Ateşi Çini konulu atölye etkinliklerinin yanı sıra Tosca Operası Özel Gösterimi de gerçekleştirilecek.