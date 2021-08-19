4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Efes Antik Kentinde başlıyor

İzmir'in Selçuk ilçesi, önemli bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, her yıl Türk ve dünya opera ve balelerinin seçkin yapıtlarını sanatseverlerle buluşturan 4. Efes Uluslararası Opera ve Bale Festivali, bu yıl 24 Ağustos'ta Efes Antik Tiyatro'da başlıyor.

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali evine dönüyor. Antik çağın en büyük tiyatrolarından biri olan Efes Antik Tiyatrosu, 24 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 4. Efes Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. İzmir'in kültür-sanat hayatına büyük katkı sunan, düzenlendiği günden bu yana Efes Antik Kentinin de adımlarına ev sahipliği yaptığı Uluslararası Opera ve Bale Festivali öncesi ise İzmir Devlet Opera ve Balesi Bornova Necdet Aydın Sahnesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Programa; Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Aydın Uştuk ve basın mensupları katıldı.

4. Uluslararası Devlet Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Efes Antik Tiyatro'da İzmir Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği Giuseppe Verdi'nin opera eseri "La Traviata" ile başlayacak. 26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Prag Operasından Michaela Zajmi, Bledar Zajmi, Egli Prifti ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası flüt sanatçısı Hürkan Ayvazoğlu'ndan oluşan “Prag Ensemble” konseri Efes Odeon'da gerçekleşecek.

Carmen de antik tiyatroda

Efes Antik Tiyatro, 28 Ağustos Cumartesi günü festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Fransız besteci Georges Bizet'nin "Carmen" operasının müzikleri ile özgün bir koreografide birleştirilen Carmen Balesi'ne de ev sahipliği yapacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT), 1 Eylül Çarşamba günü Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da, izleyiciyi 1930'lar Amerika'sına götüren "Gangster" müzikaliyle İzmirli sanatseverler için sahnede olacak.

4. Uluslararası Devlet Opera ve Bale Festivali'nin son etkinliği ise bir anma konseri olacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Korosu ve Solistleri tarafından Efes Antik Tiyatro da bu yıl hayatını kaybeden opera dünyasının çok değerli iki tenoru Ender Arıman ve Erol Uras anısına 3 Eylül Cuma saat 21.00'de bir anma konseri sunulacak.

Festival biletleri "www.biletinial.com" adresinden, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi ve Elhamra Gişesi'nden, ayrıca Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Efes Antik Kenti ve Kuşadası'ndan temin edilebilecek.

Öte yandan Başkan Sengel ve Başkan Günel'e teşekkür plaketlerinin verildiği basın toplantısı, küçük bir müzik dinletisi ile son buldu.