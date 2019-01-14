40 yıl sonra gelen tapu sevinci

İzmir'in kalbi Konak'ın Gültepe Semti'nde yer alan ve halk arasında ‘Çıtak arazisi' olarak anılan bölgede yaşayan gecekondu sahipleri yıllardır hayalini kurdukları tapularına kavuşmaya başladı. Konak Belediye Meclisinden çıkan karar doğrultusunda mülkiyeti belediyede olan arazide yaşayanlara tapuları Emlak Beyan Değeri üzerinden veriliyor.

Başvuru yapan gecekondu sahiplerinden ilk tapusunu alan isim 40 yıldır o bölgede yaşayan İsmet Kardibi isimli vatandaş oldu. 67 yaşında, 4 çocuk babası Kardibi, yıllardır hayalini kurduğu tapusunu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın elinden aldı. Tapusuna kavuşmanın heyecanını yaşayan Kardibi, kendilerine bu fırsatı sunan Başkan Pekdaş'a ve ekibine teşekkür etti. Çıtak arazisinde oturup tapu alan ilk isim olmanın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Kardibi, birçok komşusunun da tapu için başvurduğunu söyledi. Yıllarca kaçak oturduğu gecekondusunun hep yıkılma korkusunu yaşadığını anlatan Kardibi, "Allah Konak Belediyesi'nden ve Başkan Sema Pekdaş'tan razı olsun. Şükürler olsun tapuma kavuştum, artık içim rahat" dedi.

Çıtak arazisinde kaçak yaptığı gecekonduda oturan vatandaşlardan ilk tapusunu alan İsmet Kardibi'ne hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Pekdaş, sunulan bu fırsatı diğer gecekondu sahiplerinin de kaçırmamasını söyledi. Pekdaş, "İmar Barışı'na başvurup arsa almak isteyenlere piyasa rayiç değeri üzerinden ve faiz işletilerek satış yapılıyor. Biz ise emlak beyan değeri üzerinden faizsiz, dört yılda taksitle ödemek imkanıyla tapularını veriyoruz. Böyle bir satış imkanı yok. Bu bir tapu satışı değil, tapuları sahiplerine kavuşturuyoruz" diye konuştu.

Bölgenin 40 yıllık tapu sorununu çözdüklerini dile getiren Pekdaş, "1987 yılından önce imar affına müracaatı olanlara tapularını hemen veriyoruz. Emlak Kamulaştırma Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız her türlü bilgilendirmeyi yapmaya hazır. Hemşehrilerimiz bu fırsatı kaçırmasınlar. Tapularına bir an önce kavuşsunlar" dedi.

Konak Belediye Meclisinde alınan kararla mülkiyeti belediyeye ait olan çıtak arazisinde yaşayan gecekondu sahiplerine tapuları emlak beyan değeri üzerinden faizsiz, dört yılda eşit taksitler halinde ödemek koşuluyla veriliyor. Bu fırsattan 1984 yılında çıkarılan imar affı kapsamında, 1987 yılına kadar başvuru yapanlara tapularını veriliyor.