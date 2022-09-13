41 çocuk Medical Point'te sünnet oldu

İEÜ Medical Point Hastanesinde sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda, çocuklar Op. Dr. Ayşe Güneş Karakurt tarafından sünnet edildi. Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, sünnet heyecanı yaşayan çocuklara hastanede hediyelerini takdim ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm çocuklar sünnet olduktan sonra Karşıyaka'da çocuklara özel sünnet töreni düzenlendi. Törene Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdür Vekili Nadir Maşalacı, Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler, İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Müdürü Müslüm Yıldız da katıldı.

41 çocuğun sünnet işlemini gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayşe Güneş Karakurt ise “Sünnet işlemi uzman bir ekip tarafından hastane koşullarında yapılması gereken ciddi bir işlemdir. Çünkü sünnet sonrası ciddi komplikasyonlar gelişebilir. 41 çocuğumuzu da kalite standartlarına uygun, cerrahi ve anesteziye bağlı gelişebilecek komplikasyonlara acil ve etkin müdahale edilebilecek ekip ve ekipmanlarla sünnet ettik. Sünnet sonrası çocuklarımızın sağlıklarıyla ilgili bir problem oluşmadı. Böylesine güzel bir projede yer aldığım için çok memnunum” dedi.