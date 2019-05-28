‘41 Kare Aliağa' ziyaretçilerini bekliyor

Aliağa Fotoğraf Atölyesi Derneği'nin (AFADER), '41 Kare Aliağa' isimli fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Aliağa Sanat Sokağı'nda (Kafeler Sokağı) yer alacak. Sergiden elde edilen gelir Yeni Şakran Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlanacak.

Aliağalı fotoğrafçılar tarafından geçtiğimiz yıl kurulan ve kurulduğu günden bu yana ilçede fotoğrafçılığı sevdirmek adına güzel işlere imza atan Aliağa Fotoğraf Atölyesi Derneği (AFADER), '41 Kare Aliağa' isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Tamamı Aliağa'da çekilmiş 41 fotoğraftan oluşan serginin açılışı önceki akşam Aliağa Sanat Sokağı'nda (Kafeler Sokağı) gerçekleştirildi. Serginin açılışına Kaymakam Erhan Günay, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, Esnaf Odası ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, CHP İlçe Başkanı Gülsen Cirit, Millet İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz, geçmiş dönem ve yeni dönem Aliağa Belediye Meclisi Üyeleri, Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Oktay ve sendika yönetimi, İSGARD Başkanı Mutlu Baykal, Emekli Sen Şube Yönetimi ile çok sayıda davetli katıldı.

Geliri Yeni Şakran Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlanacak

Serginin açılışında konuşan Aliağa Fotoğraf Atölyesi Derneği (AFADER) Başkanı Aytuğ Bayer, tüm konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Bayer, “Aliağa'da çekilmiş 41 fotoğraftan oluşan sergimiz, 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Aliağa Sanat Sokağı'nda bulunacak. Fotoğraf sergimiz, daha önceki yıllarda düzenlenen sergilerimizde olduğu gibi yine yardım amaçlı olacak. Bu yılki fotoğraf sergimizin geliri Yeni Şakran'daki ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Yeni Şakran Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlanacak. Sergide dernek üyesi 19 arkadaşımızın birbirinden değerli eserleri yer alıyor. Fotoğraf satın alarak yardım amaçlı sergimize katkı sağlayabilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Yeni Şakran Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Çıvlan ise sergi açılışında yaptığı konuşmada derneklerinin bu güne kadar yapmış olduğu yardım faaliyetlerinden bahsederek, hiçbir çıkar gözetmeden ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını belirtti. Çıvlan, satılan fotoğraflardan elde edilen gelirin derneklerinin yardım faaliyetlerinde kullanılacağının altını çizerek konuklardan bu konuda destek istedi.

Cumartesi akşamına kadar açık

Bayer ve Çıvlan'ın konuşmalarının ardından ilçe protokolü serginin açılış kurdelesini kesti. Kaymakam Erhan Günay, böylesine anlamlı bir sergiyi hayata geçirdikleri için AFADER yönetimi ve üyelerini tebrik etti. Kaymakam Günay ve beraberindekiler açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezerek eserler hakkında fotoğrafçılardan bilgi aldı. Sergi, fotoğraf satın alarak yardım faaliyetine destekte bulunmak isteyen fotoğrafseverlerin Cumartesi akşamına kadar ziyaretine açık kalacak.