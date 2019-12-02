42. Atatürk Çocukları Kütüphanesi Aliağa'da açıldı

İmkansızlıktan dolayı kitap okuyamayanlara ulaşmayı amaçlayan, Türkiye çapında daha önce 41 adet Atatürk Çocukları Kütüphanesi açmış olan "Kitap Baba" lakaplı Mesut Tim, 42. kütüphaneyi İzmir'in Aliağa ilçesinde açtı.

"Kitap Baba" lakaplı Mesut Tim, 42. Atatürk Çocukları Kütüphanesini Aliağa Belediyesi ve Aliağa Engeliler Rehabilitasyon Derneğin iş birliğiyle Zeytinlik Parkındaki Engeli Kafe'de hayata geçirdi. Türkiye çapında daha önce 41 adet Atatürk Çocukları Kütüphanesi açmış olan Tim'in projesi kapsamında açılan kütüphane için bir tören düzenlendi.

Aliağa Engeliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar, kütüphaneyi Aliağa'da açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eti. Bayar, "Kütüphanelerin insanları cezbeden ayrı bir havası vardır. Kitap kokusunu seviyorsanız tam sizlik bir yer diyebilirim. Uzun zamandır aradığınız bir kitabı bulduğunuzda duyulan heyecan ve mutluluk tarifsizdir. Devir ne kadar internet devri olsa da, okuma kültürü açışında kitapların her zaman ayrı bir yeri olduğu aşikar. Bu ayrı yer, hiç kuşkusuz her zaman korunacağı malumunuzdur" dedi.

Köy Kütüphaneleri Oluşturma Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Mesut Tim de, 42. Atatürk Çocukları Kütüphanesine 4 bin kitap bağışlandığını ve burada artan kitapların Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezinde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesinde yer alacağını söyledi.

Konuşmaların ardından İzmir Şiir Tiyatrosu topluğu sanatçıları, bazı şair ve yazarların şiirlerini seslendirdi. Plaket takdiminden sonra 42. Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılış kurdelesi kesildi. Program, Engelsiz Mehteran Takımı gösterisi son buldu

Açılış törenine ayrıca; Aliağa İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ve çok sayıda vatandaşlarda katıldı.