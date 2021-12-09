430 hektarlık ormanı yaktığı iddia edilen sanığa 7 yıl hapis cezası istendi

İzmir'de 430 hektarlık ormanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen ve hakkında “kasten orman yakma” suçundan dava açılan E.Y.'nin yargılanmasına devam ederken, duruşma savcısı sanık için 7 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi mevki'indeki ormanlık alanda 2 Ağustos 2020'de yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edilirken, ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 430 hektarlık orman alanın zarar gördü.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirleyerek ve E.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan zanlı, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında “kasten orman yakma” suçundan dava açılan E.Y.'nin yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada iddia makamı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, E.Y. hakkında ‘taksirle orman yangını çıkarma' suçundan 7 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

Sanığın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.