430 hektarlık ormanı yaktığı iddia edilen sanık söndürme çalışmalarına destek vermiş

İzmir'de 430 hektarlık ormanın yanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen bir orman muhafaza memuru, sanığın yangın esnasında olay yerinde olduğunu ve yangını söndürmeye çalıştığını gördüğünü söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Ağustos 2020'de 430 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen ve hakkında “kasten orman yakma” suçundan dava açılan E.Y.'nin yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Y. ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen orman muhafaza memuru Y.Ç., orman yangını sırasında sanık E.Y.'yi olay yerinde gördüğünü ve yangına müdahale ettiğini söyledi. Ormana yakın bir bölgede yakılan çöplerin yangına neden olduğunu ifade eden Y.Ç., “Biz gittiğimizde çöp yangını ormana sirayet etmişti. Çöpleri kimin yaktığını bilmiyorum. Görüntülerdeki kişinin sanık olduğunun tespitini jandarma ekipleri yaptı” dedi.

Orman yangını ile ilgili tutanağı kendisinin hazırladığını söyleyen orman muhafaza memuru M.A. ise olay anına ilişkin kamera görüntülerini kendisinin izlemediğini ve tespiti jandarmanın yaptığını ifade etti.

“Jandarma tehdit etmişti”

Olay tarihinde E.Y. ile beraber kamp yaptıklarını anlatan tanık İ.G. de, “Yangının çıktığı gün sabah uyandıktan sonra E.Y. su almak için markete gitti. Döndüğünde mangalda yaptığımız çayı içip kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra E.Y.'yi birisi arayarak ‘kafe yanıyor' dedi ve E.Y. ile eşi ayrıldı. Birkaç saat sonra geri geldiler ve hep beraber markete alışverişe gittik. Saat 15.00 sıralarında kampa gelen jandarma ekipleri E.Y.'yi karakola götürdü. E.Y. geri dönmeyince eşi ve ben karakola gittik. Bize E.Y.'nin gözaltına alındığını söylediler. Yangının çıkış sebebini bilmiyorum. Yangından bir gün önce kampa gelen jandarma, E.Y.'yi ‘Seni burada barındırmayacağım' diyerek tehdit etmişti” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda 2 Ağustos 2020'de yangın çıkmıştı. Yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edilmişti. Ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınan yangında yaklaşık 430 hektarlık orman alanının zarar gördüğü belirtilmişti. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y.'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan zanlı, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.