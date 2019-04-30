450 işsiz genç 60 fabrika yetkilisi ile yüz yüze görüştü

Torbalı Ticaret Odası (TTO)'nde başlayan kariyer ve istihdam fuarında, 60 fabrikanın İnsan Kaynakları (İK) yöneticisi, 450 işsiz genç ile yüz yüze görüşme yaptı. Fuarda, ilçedeki mesleki liseleri bölümlerini tanıtırken, dört gün boyunca 3 bin öğrenciye; girişimcilik, meslek ve iş eğitimi verilecek.

Mesleki Eğitim Fuarı ve Kariyer Günleri, Torbalı Ticaret Odası (TTO), İŞ-KUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleriyle düzenlendi. Fuarda, farklı sektörlerden 60 firma ve 43 meslek lisesi stant açtı. Yüzlerce katılımcının stantları gezdiği 4. Torbalı Kariyer ve İstihdam Buluşmasının açılış kurdelesini; Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank, İlçe Müdürleri Mustafa Şimşek ile Cemil Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun birlikte kesti.

Öğrenciler firma yetkilileriyle görüştü

Kurdelenin kesilmesinden sonra davetliler, bütün stantları tek tek gezerek bilgi aldı. Açılan stantlarda öğrenciler, kendi meslek dallarındaki firma yetkilileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı. Torbalı Ticaret Odası sergi salonu ve kurum bahçesinde kurulan stantlarda, iş arayan meslek lisesi öğrencileri ve firmalar yüz yüze görüştü. Firmaların ve öğrencilerin, 4 gün boyunca bir araya geleceği, şuana kadar 450 kişiyle görüşme yapıldığı belirtildi. Fuarda, personel arayan işletme yetkilileri ile iş arayanların iş görüşmesi yapması sağlanırken, meslek lisesi öğrencileri de, kendi meslek dallarındaki firma çalışanlarıyla kariyer planlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

Açılışa katılan protokol üyeleri stantları gezerek yapılan çalışmaları yakından inceledi. Stantların gezilmesinin ardından Torbalı Ticaret Odası Adnan Öztaş toplantı salonunda katılımcılara fuarla ilgili bilgi verildi. Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da yaptığı açılış konuşmasında, ilçede iş arayanlarla, işverenlerin buluşması noktasında önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Fuar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da personel arayan işletmelerin kurdukları stantlarda istedikleri niteliklere göre personel bulmalarını hedefliyor" şeklinde konuştu.

Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu da yaptığı kapanış konuşmasında, "Bu tür organizasyonlar hem ilçemizde faaliyet gösteren firmalar için hem de iş arayan vatandaşlarımız için çok faydalı oluyor" dedi.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun ise yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin ilerleyen yaşlarında iş bulma olanağı konusunda meslek liseleri önemli bir yere sahip. Bu fuar meslek lisesi öğrencilerimiz için büyük fırsat" derken, İŞ-KUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Genelde vatandaşlardan iş, firmalardan ise kalifiye eleman talebi alıyoruz. İlçemizde iş var, işçi de var ama bunları buluşturacak bir platforma ihtiyaç vardı. Bunu gerçekleştirdik."