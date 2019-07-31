48 yıllık gözlüklerinden kurtuldu

63 yaşındaki Başkan Kırdı, "Ameliyattan çıktım ve günlük yaşantıma devam ettim" dedi.

Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, 48 yıldır kullandığı numaralı gözlüklerini göz içi merceği ameliyatı ile attı. Gözlüksüz bir hayata başlayan Başkan Kırdı, "Bu kadar basit ve hızlı bir operasyon ile gözlüksüz bir yaşamın, sağlıklı gözlerin mümkün olabileceğini bilseydim 48 yıl beklemezdim" dedi.

Gözlük kullanmaya küçük yaşlarda başladığını ifade eden Başkan Kırdı, "Ben gözlük kullanmaya 15 yaşlarında başladım, 2-3 numarada seyreden görme bozukluğum giderek arttı. Bir gözüm 8, diğer gözüm 7 numaraya kadar ulaştı. Hem yakın hem uzak hem de orta görüş mesafelerde rahatsızlığım vardı. İnceltilmiş cam kullansanız da, uzak-yakın gözlüğünü birleştirseniz de gözlüğe mahkumsunuz. Gözlük olmadan günlük yaşantınızı devam ettiremiyorsunuz. Sabah uyanır uyanmaz ilk işiniz gözlüğünüzü takmak oluyor. Gözlük kullanmaktan burnumun iki tarafında çöküntüler oluşmuştu, sürekli gözlerimi kısmaktan göz çevremde kırışma ve tahribat meydana geldi. Ben bu denli gözlükten şikayetçi iken bir arkadaşım gözlük bırakma ameliyatı oldu. Ondan feyz alarak araştırma yapmaya başladım. Gözlük bırakma operasyonu geçiren birçok kişi Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Op. Dr. Onur Aydın'ı tavsiye etti. Kendisini araştırdım ve muayene olmaya gittim. Benimle yakından ilgilendi, süreci tüm detayları anlattı. Gözlük bırakma ameliyatlarında göz içi merceği kalitesinin çok önemli olduğunu öğrendim" şeklinde aktardı.

Ameliyat sonrası günlük yaşantısına devam ettiğini söyleyen Balkan Kırdı, "Ameliyatım gerçekleşti, zaten kısa süren bir operasyon. Ameliyattan çıktım ve aynı gün günlük yaşantıma devam ettim. Gözlük kullanmıyorum ve çok iyi görüyorum. İnsan alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyor. Hala bazen gözümde gözlük varmışçasına elim yüzüme gidiyor. Ben bu kadar kolay olacağını bilseydim çok daha önce ameliyat olur, gözlüksüz yaşamla çok daha önce tanışırdım" diye aktardı.

Operasyonu gerçekleştiren Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın da, şu ifadelere yer verdi:

"İsmail Hakkı Bey bize muayeneye geldi. Gözünde artı 7, artı 8 düzeylerinde hipermetropi vardı; buna ilaveten de 9 numara civarında yakın gözlüğü kullanıyordu. Gözlük bırakma ameliyatı olmak istiyordu,;birlikte değerlendirme yaptık, ameliyatın süreçlerini kendisine detaylı olarak anlattık. Gerekli teknik ve tahliller yapıldı, göz yapısının göz içi merceğine uygun olduğunu gördükten sonra ameliyat günümüzü belirledik. Operasyonumuz çok başarılı geçti. Hastamız artık sadece güneş gözlüğü takıyor."