5. Balkan Panorama Film Festivali yoğun katılımla başladı

Buca Belediyesi ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Balkan Panorama Film Festivali, Tarık Akan Gençlik Merkezinde başladı. 27 Aralık'ta son bulacak ve 25 uzun, 10 kısa metrajlı filmin gösterileceği festival; Lazar Ristovski, İgor Galo, İsmet Krvavac, Robert Jazadziski, Semir Aslanyürek, Çiğdem Sezgin gibi önemli yönetmenlerin söyleşileriyle renklenecek.

Kentteki sinema ve tiyatro salonu eksikliğini bu alanda düzenlediği etkinliklerle gidermeye çalışan Buca Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Film Tasarım Bölümü ile bir organizasyona imza attı. Buca'daki üniversite öğrencilerinin ikinci evi Tarık Akan Gençlik Merkezinin ev sahipliği yaptığı 5'inci Balkan Panorama Film Festivali başladı.

27 Aralık 2019 Cuma gününe kadar Türk ve Balkan sinemasının başarılı yapıtları ve ünlü yönetmenlerinin ağırlanacağı festivalde, 25 uzun, 10 kısa metrajlı film beyazperdede sergilenecek. Gösterimlerin ardından seyirciler, izledikleri filmlerin; yerli, yabancı oyuncu, yönetmen ve yapımcılarının söyleşilerine katılma fırsatına sahip olacak. Filmlerin tümü orijinal dillerinde, Türkçe alt yazılı olarak seyirciyle buluşacak.

Önemli konuklar var

İzmirli sinemaseverler tarafından merakla beklenen festivalin açılış filmi ise Macar yönetmen Miklós Jancsó'nun “Kızıllar ve Beyazlar” filmi oldu. İlk gününde gösterimlerin yoğun ilgi gördüğü festivalin ilk konuğu olan Türk sinemasının başarılı kadın yönetmenlerinden Gülten Taranç katılımcılarla buluşurken, "Yağmurlarda Yıkansam" filmiyle sinemaseverlerle bir araya gelen Taranç, gösterimin ardından düzenlenen söyleşiyle filmin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Bu sene ilk kez Buca Belediyesinin destek vermesiyle daha da genişleyen festivalin sürpriz konuğu Makedon kökenli Sırp aktör, yönetmen, yapımcı ve yazar Lazar Ristovski olacak. Ristovski'nin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği, Sırbistan'ın bu yıl Oscar adayı ‘Sırbistan Kralı Peter' filmiDE festivalin finalinde izleyenlerle buluşacak. Filmin ardından İzmirliler, kendisiyle yapılacak söyleşiye katılıp tanışma şansı bulacak.

Festivalin bir diğer konuğu Eski Yugoslavya'nın ünlü ve üretken oyuncularından İgor Galo olacak. Festival kapsamında Eski Yugoslavya'da büyük filmlerin yönetmeni olarak tanınan Boşnak İsmet Krvavac'ın, resmi rakamlara göre 1 milyarın üzerinde seyirciye ulaşan ‘Köprü' filmi gösterime girecek. Gösterimden sonra İgor Galo ile film ve özellikle de eski Yugoslavya'daki sinema deneyimi konusunda keyifli bir söyleşi gerçekleştirileceği de ifade edilirken, Makedonya'nın son yıllardaki en başarılı yapımcılardan Robert Jazadziski'nin ‘Bal Gecesi' filminin de yer bulacağı etkinlik kapsamında kendisiyle söyleşide yapılacak.

Kaos filminin yapımcı ve yönetmeni Semir Aslanyürek de, katılımıyla festival konuğu olacak. Çiğdem Sezgin'in yazıp yönettiği bol ödüllü ‘Kasap Havası' adlı filmin gösterimi ve ardından filmin yönetmeniyle söyleşi de programdaki bir diğer etkinlik olarak yer alacak.

Öte yandan, festival genç yeteneklerin gün yüzüne çıkmasında etkili olacak. Türkiye'nin en eski ve en verimli sinema okullarından sayılan D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümünün 2. sınıf öğrencilerinin çektikleri yaklaşık 10 kısa metrajlı film festival kapsamında gösterilirken, geleceğin sinemacıları deneyimlerini seyircilerle paylaşacak.