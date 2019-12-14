5. Balkan Panorama Film Festivalinde geri sayım başladı

Buca Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 5'inci kez sinemaseverleri bir araya getirecek ve Balkan Panorama Film Festivaline ev sahipliği yapacak.

Tarık Akan Gençlik Merkezinde 23-27 Aralık'ta düzenlenecek Balkan Panorama Film Festivali kapsamında; 25 uzun, 10 kısa metrajlı film beyazperdede sergilenecek. Gösterimlerin ardından seyirciler, izledikleri filmlerin yerli, yabancı oyuncu, yönetmen ve yapımcılarının söyleşilerine katılma fırsatına sahip olacak. Filmlerin tümü orijinal dillerinde, Türkçe alt yazılı olarak seyirciyle buluşacak. Festivalde Sırbistan'ın ünlü oyuncu ve yönetmeni Lazar Ristovski, 'Sırbistan Kralı Peter' adlı Oscar adayı filminin Türkiye'deki ilk gösterimini yapacak. Ristovski'nin yanı sıra; İgor Galo, İsmet Krvavac, Robert Jazadziski, Semir Aslanyürek, Çiğdem Sezgin gibi Türk ve Balkan sinemasının önemli isimleri sinemaseverlerle buluşacak.

Ülkemizde ilk kez gösterilecek

Bu sene ilk kez Buca Belediyesinin destek vermesiyle daha da genişleyen festivalin sürpriz konuğu Emir Kusturica'nın ‘Yeraltı' filmindeki ‘Bleki' ve James Bond serisinin ‘Casino Royale' filmindeki ‘Kaminofsky' rolleriyle hatırlayacakları dünya çapında üne sahip Sırp aktör, yapımcı Lazar Ristovski olacak. Ristovski'nin hem baş rolünü hem de yapımcılığını üstlendiği, Sırbistan'ın bu yıl Oscar adayı ‘Sırbistan Kralı Peter' filmi festival kapsamında ülkemizde ilk kez gösterilecek. Gösterimin ardından İzmirliler, kendisiyle yapılacak söyleşiye katılıp, tanışma şansı bulacaklar. Festivalin bir diğer konuğu Eski Yugoslavya'nın ünlü oyuncularından İgor Galo olacak. Festival kapsamında Eski Yugoslavya'da büyük filmlerin yönetmeni olarak tanınan Boşnak İsmet Krvavac'ın, resmi rakamlara göre 1 milyarın üzerinde seyirciye ulaşan ‘Köprü' filmi gösterilecek. Gösterimden sonra İgor Galo ile film ve özellikle de Eski Yugoslavya'daki sinema deneyimi konusunda keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Makedonya'nın son yıllardaki en başarılı yapımcılardan Robert Jazadziski'nin ‘Bal Gecesi' filminin de yer bulacağı etkinlik kapsamında kendisiyle söyleşi yapılacak. Kaos filminin yapımcı ve yönetmeni Semir Aslanyürek'in de katılımıyla festival konuğu olacak. Çiğdem Sezgin'in yazıp yönettiği bol ödüllü ‘Kasap Havası' adlı filmin gösterimi ve ardından filmin yönetmeniyle söyleşi de programda yer alan bir diğer etkinlik olarak yer alacak.

Balkan Panorama Kurucusu, Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sali Saliji, bu sene farklı ülkelerden üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan düzenleme kurulunun ve dünyaca ünlü sinemacıların da katkılarıyla Balkan filmlerinden oluşan bir sinema şöleni hazırladıklarını, beşincisi düzenlenen etkinliğin önümüzdeki yıllarda Uluslararası Balkan Film Festivali'ne dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öte yandan festival, genç yeteneklerin gün yüzüne çıkmasında etkili olacak. Türkiye'nin en eski ve en verimli sinema okullarından sayılan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümünün 2. sınıf öğrencilerinin çektikleri yaklaşık 10 kısa metrajlı filmi, festival kapsamında gösterilirken, filmleri çeken geleceğin sinemacıları bu deneyimlerini seyircilerle paylaşacak.