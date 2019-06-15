5 bin yıllık tarihi Smyrna ayağa kalkıyor

İzmir'in ilk kuruluş yerlerinden olan ve uygarlık tarihinin 5 bin yıllık izlerini günümüze taşıyan Smyrna antik kentini ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Smyrna bizim ana projelerimizden biri. Stratejik planımızda da yer alacak ve buraya elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Belediyenin ilgili müdürleri ve belediye başkan yardımcısı Ulaş Aydın ile birlikte kazı alanını gezen ve Bayraklı Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver'den bilgi alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Turizm il Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi İzmir'deki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek, verilecek desteklerle Smyrna antik kentinin tarihi dokusuna uygun şekilde canlandırılacağını ifade etti.

Kent tarihini koruma adı altında Bayraklı Belediyesi'nde bir masa kurulması konusunun da meclis gündemine alınması için çalışma başlatılmasını isteyen Sandal, bu konuda ayrıca bir dernek kurulabileceğini ve sivil toplum kuruluşlarından da destek sağlanabileceğini söyledi. Yaklaşık 100 dönümlük çevrili alanda süren kazı çalışmalarının gelen ödeneklere göre şekillendiği Smyrna için Kültür Bakanlığı ile de temasa geçeceklerini ifade eden Başkan Sandal, yapılması gerekenlerin konunun paydaşlarıyla birlikte belirlenerek harekete geçileceğini dile getirdi.

Öte yandan, kazı personellerinin önerileri arasında yer alan konulardan biri olan İzmir'de Arkeoloji Enstitüsünün kurulması ile ilgili de araştırma yapılmasını isteyen Sandal, proje kapsamında yapılabilecek bir müzenin ve buranın turizme açılmasının ilçenin turizm potansiyelinin artırılması açısından önem arz edeceğini sözlerine ekledi.