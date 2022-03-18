5. Efes Ultra Maratonu başlıyor

‘Dünya Mirasını Koşarak Keşfet' sloganıyla bu yıl 5.'si düzenlenen Efes Ultra Maratonu yarın başlıyor. 5, 12, 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik 6 parkuru bulunan maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu yıl 5'incisi yapılan maratonumuz Selçuk'u adım adım keşfetmek üzerine Buram buram tarih olduğunu bilerek, sporla, kültürün, tarihin ortaya çıktığı bir maraton” dedi. Başkan Sengel, tüm sporseverleri maratona davet etti.

'Dünya Mirasını Koşarak Keşfet' sloganıyla 18-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 5'inci Efes Ultra Maratonu yarın başlıyor. Koşucuların Efes Selçuk'un kültürel ve tarihi zenginliklerini çeşitli parkurlarla keşfedeceği maratonda Başkan Sengel, herkese bu deneyimi yaşaması için katılım çağrısında bulundu.

2017 yılında yapılmaya başlanan Climboc Efes Ultra Maratonu, her yıl mart ayının ikinci haftası gerçekleştiriliyor. Bu yıl da 18-19 Mart tarihleri arasında ‘Dünya Mirasını Koşarak Keşfet' sloganıyla düzenlenecek Efes Ultra Maratonu, yarın başlıyor. Bünyesinde 5, 12, 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik olmak üzere altı farklı parkuru bulunduran Efes Ultra Maratonu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kent içerisinde ve Selçuk'un patikalarında gerçekleştirilen bir arazi koşusu olarak göze çarpıyor. Yarın başlayacak maraton öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

“Bu kentin bütün değerlerinin ortaya çıkabildiği bir maraton”

Toplantıda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoglu Sengel, "Bu yıl 5'incisi yapılan maratonumuz Selçuk'u adım adım keşfetmek üzerine. Buram buram tarih olduğunu bilerek, sporla, kültürün, tarihin ortaya çıktığı bir maraton. Bu kentin bütün değerlerinin ortaya çıkabildiği bir maraton ve o yüzden çok keyif alıyoruz. Başkan olmanın ötesinde Efes Selçuk mücadelesi sınırlarında yetişmiş bir belediye başkanı olarak; bir sürü farklı noktaya temas edebilecek bir kenttesiniz. Kesintisiz 8600 yıllık bir kenttesiniz. Öyle bir şey ki çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçişe kadar bir arenanın içerisindesiniz ve bunu adım adım keşfediyorsunuz. Bir yerde koşunuzu yaparken aynı zamanda sağınızda biz endemik bitki ile ya da kum zambağı ile karşılıyorsunuz. Selçuk bir kadın kentidir. Bunun benim bir kadın belediye başkanı olmamla alakası yok. Amazonlardan, Kibeleden Artemisler, Meryem Analar Adım attığınız her yerde kadından iz bulacağınız bir kenttesiniz. Bu kenti içerisindeki bütün tarihe vakıf oluyor aynı zamanda sporunuzu yapıyorsunuz” diyerek tüm sporseverleri maratona katılmaya davet etti.

Başkan Sengel'den ‘Barış' vurgusu

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle Rus ve Ukraynalı sporseverlerin bu sene yarışa katılamaması hakkında konuşan Başkan Sengel, “Keşke şu anda barış içerisinde bir dünya olsaydı da Ukraynalı ve Rus sporseverlerin hepsi buraya katılabilselerdi. Umut ediyoruz ki önümüzdeki sene daha büyük bir katılımla bunu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene barış yılı olmasını istediğimiz için 1 Eylül ve Efest noktasındaki festivalimizi 'Geçmişi hisset, geleceği keşfet, barış senin izinden gitsin' adı altındaki başlıkla açacağız” ifadelerini kullandı.

5. Efes Ultra Maratonu Koordinatörü Ali Cem Aktaş ise her türlü koşucu için parkur organize ettiklerine vurgu yaparak her geçen yıl daha fazla kişiye temas ettiklerini söyledi.