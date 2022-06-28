5. İzmir Körfez Festivali için geri sayım başladı

'si düzenlenecek İzmir Körfez Festivali, deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. Denizdeki rekabete konserler, gösteriler, atölyeler ve turlar eşlik edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “spor kenti İzmir” vizyonu doğrultusunda 1-3 Temmuz tarihleri arasında İzmir Körfez Festivalinin 5.'si düzenleniyor. İzmir Körfezi üç gün boyunca; optimist, kano, eş tekne antrenman yarışları, yüzme etkinlikleri ile açık su yüzme yarışlarına sahne olmaya hazırlanıyor.

“İzmir'in Kalbi Körfez'de Atar” sloganıyla yapılacak İzmir Körfez Festivali İzmir Marina ve Konak Pier'deki su sporları etkinliklerinin yanı sıra Gündoğdu Meydanı'nda konser, atölye, yarış ve gösterilere sahne olacak.

Festival çerçevesinde söyleşiler, film gösterimleri, sergi ve geziler de olacak. İzmirliler www.izmir.art üzerinden kaydolmak koşuluyla 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde ücretsiz Flamingo Yolu otobüs turuna da katılabilecek.

Karadan ve denizden kortej

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ, İZDOĞA ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor.

Festival, 1 Temmuz'da hem karada hem denizde Konak Pier önünden başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda sona erecek. Gündoğdu Meydanı'ndaki festival alanında aynı gün 20.30'da Patika Rebetiko grubu, 21.30'da ise Ozbi sahne alacak. Konserlerin yanı sıra uzman denizci personel tarafından gemici düğümü bağlama ve can yeleği giyme atölyeleri ile halat çekme yarışları da düzenlenecek. Ayrıca İzmirliler, Gündoğdu Meydanı'nda kurulacak stantlarda hem deniz ve denizcilikle ilgili ürünleri tanıma hem de deniz ürünlerinden oluşan lezzetleri satın alma imkanı bulacak.

Festival çerçevesinde 1 Temmuz'da İzmir Sanat Merkezi'nde saat 16.30'da Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk moderatörlüğünde “Yatlarda İç Mekan Tasarımı” kitabı yazarı Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım ve su altı fotoğrafçısı, dalgıç Murat Kaptan'ın katılımıyla “Denize Dair Sohbetler” etkinliği yapılacak. 1 Temmuz'da Vasıf Çınar Meydanı'nda açılacak “İzmir Körfezi'nde Hayat Var” adlı su altı fotoğraf sergisi ise 1 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Marina ve Konak Pier'de su sporları

2 Temmuz'da İzmir Marina'da 10.00-16.00 saatleri arasında optimist yarışları, yüzme havuzu etkinlikleri ve eş tekne antrenman yarışları, Konak Pier'de 10.00-16.00 saatleri arasında kano yarışları, IOM sınıfı radyo kontrollü tekne etkinliği ve Stand Up-Paddle yapılacak.

3 Temmuz'da İzmir Marina'da 10.00-15.00 saatleri arısında optimist yarışları, yüzme havuzu etkinlikleri ve eş tekne antrenman yarışları sürecek.

İzmir Marina ve Konak Pier yerleşkelerindeki su sporları etkinliklerinin yanı sıra 3 Temmuz Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında Güzelbahçe'deki mavi bayraklı Siteler Plajı'nda açık su yüzme yarışı olacak.

Film gösterimleri ve mehtap turları

Kadifekale Yüzer Tesis üzerinde 1-2 Temmuz tarihlerinde iki gün süresince “deniz” temalı film gösterimleri yapılacak. 1 Temmuz'da saat 21.00'de Konak İskelesi önünde “Pi'nin Yaşamı”, 2 Temmuz'da Göztepe İskelesi önünde ise “Derinliklere Yolculuk” filmi gösterilecek. Aynı tarihlerde saat 21.00'de Üçkuyular İskelesi'nden Tarihi Bergama Vapuru ile mehtap turları düzenlenecek.