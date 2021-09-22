5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sonrası gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yakınlarda bulunan Gürsel Aksel Stadı ise duman altında kalırken, bu esnada son dakikaları oynanan Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabaka güçlükle tamamlandı.

Yangın, akşam saatlerinde Mehmet Ali Akman Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı katından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı

Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale başlarken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangın adresine yakın noktada Göztepe ile Hatayspor arasında son dakikaları oynanan maçta, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı. Müsabakanın son dakikaları güçlükle tamamlanırken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.