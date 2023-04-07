İhlas Haber Ajansı

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5 katlı binanın çatısından düştü hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Torbalı'ya bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Aydın karayolu üzerinde bulunan yer aldığı binanın çatısındaki bir iş için çatıya çıkan bina sakinlerinden Kazım Dağdal (45), dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.


İki çocuk sahibi Kazım Dağdal'ın cansız bedeni Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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