5. kattan kamyonetin üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5. kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin üzerine düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Dün İzmir'in Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi 3753/23. Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp, iddiaya göre ailesinin yanında olmadığı esnada pencereye çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, 5. kattan sokakta park halindeki kamyonetin üzerine düşerek yaralandı. Sokaktan gelen sesler üzerine çocuğun düştüğünü fark eden aile, küçük çocuğu kendi araçlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Miray Karakız Uykutalp, kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.