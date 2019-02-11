5. Liselerarası Müzik Yarışması sonuçlandı

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen '5. Liselerarası Müzik Yarışması' finalle sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Gaziemir Rota Anadolu ve Fen Lisesi olurken, dereceye giren müzik gruplarına toplam 17 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla geleneksel hale getirilen ‘Karşıyaka Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması'na bu yıl 52 okul katıldı. Elemeleri geçmeyi başaran 10 okul, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen final gecesinde dereceye girebilmek için yarıştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, meclis üyeleri, öğretmenler, aileler ve yüzlerce Karşıyakalı da genç yeteneklerin büyük heyecanına ortak oldu.

Teyfik Rodos, Emrah Sayın, Kaya Demircan, Evrim Özkaynak ve Esen Şeyda Özkulalı'dan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmanın birincisi Gaziemir Rota Anadolu ve Fen Lisesi olurken; İzmir Büyük Çiğli Özel Türk Anadolu ve Fen Lisesi ikinci, Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi de üçüncü seçildi. Jüri Özel Ödülü ise Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Durmuşcan Sulu'ya layık görüldü. Dereceye giren gruplara toplam 17 bin lira ödül dağıtıldı; ayrıca, 2017 yılındaki yarışmada final heyecanı yaşayan ancak sonrasında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisi Bora Aşçılar'ın adını taşıyan ödül de Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi'ne takdim edildi. Ödülü Bora'nın babası Osman Aşçılar verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bundan 5 yıl önce bu kenti çocuk ve gençlerimizle birlikte yönetmek için verdiğim sözü, sizlerden aldığım güçle eksiksiz olarak yerine getirdim. Gücümü gençlerden ve Büyük Önderimiz Atatürk'ten aldım. Her işimizle cumhuriyet devrimlerine yakışır bir belediyecilik sergiledik. Bu sahnelerde gençlerimizi bir araya getirdik. Eğer bir genç kitap okuyorsa, sorguluyorsa, sanata düşkünse, bilimle iç içe ise yarışmalarda birinci ya da ikinci olması hiç önemli değildir. Bilimden ve sanattan yana olan gençlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamını sağlayacaktır. Gençlerimize güveniyorum. Ve bugün 'İyi ki böyle bir müzik yarışmasını düzenlemişiz' diyorum. Katılan, dereceye giren tüm çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Pırıl pırıl evlatlar yetiştiren ailelere de en büyük teşekkürü sunuyorum" diye konuştu.