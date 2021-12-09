5 No'lu Gülbahçe İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezi Urla'da hizmete girdi

Hayırsever İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu ailesi tarafından Urla'ya kazandırılan "5 No'lu Gülbahçe İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezi”nin açılışı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapıldı.

Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi sağlık merkezine kavuştu. Hayırsever İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu ailesi tarafından yaptırılan sağlık merkezi vatandaşların hizmetine girdi. Aile Sağlık Merkezi'nin açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, İzmir İl Sağlık Müdürü, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Burak Öztop, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Açılışı gerçekleştiren Vali Yavuz Selim Köşger, “Böylesi güzel bir işe vesile olan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Açılan Sağlık Merkezi'nin bölgeye ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Törende hayırseverlere plaket ve teşekkür belgesi verildi.