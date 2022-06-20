50 genç kadın yoga kampında buluştu

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, sağlıklı bir yaşam için sporu teşvik çalışmaları çerçevesinde, genç kadınlara yönelik iki günlük yoga kampı düzenledi. “Dere Kafe'de İnziva - Genç Yoga Kampı” adını taşıyan etkinlikte eğitmenliği Nalan Koç yaptı.

Yoga kampına, Tarık Akan Gençlik Merkezi üyesi üniversite öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu. Yoganın yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteleri de içeren kampın katılımcıları, Dere Kafe'den unutulmaz anılarla ayrıldı. Kampa katılan genç kadınlar, şehir ve okul stresinden uzakta zaman geçirdiklerini belirtirken, etkinliği düzenleyen Buca Belediyesine teşekkür etti.