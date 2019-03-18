50 yaşında gözlükten kurtuldu

Sağ gözü 22,5 derece miyop olan ve sol gözünde 9,5 miyop ve 2,5 derece de astigmat bulunan Kadir Oğul, günlük yaşamında birçok olumsuzluk yaşıyordu.

Yıllardır hem iş, hem de sosyal yaşamını olumsuz etkileyen göz rahatlığı nedeniyle 50 yaşındaki adam, daha sonra Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre önce mevcut göz rahatsızlıklarının üstüne katarakt da eklenen Kadir Oğul, Başhekim Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena tarafından gerçekleştirilen operasyonla, hem katarakttan hem de diğer kırma kusurlarından kurtuldu. Ameliyata alınan Kadir Oğul, 50 yaşından sonra gözlükleri atarak sağlığına kavuştu. Rahatsızlığından kurtulduktan sonra adeta yeniden doğduğunu ifade eden Oğul, hastane yetkililerine teşekkür etti.

Hastanın ileri yaşı nedeniyle göz içi mercek değiştirme ameliyatı uyguladıklarını kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, operasyonunun başarılı geçtiğini ve hastanın gözlüksüz bir yaşamla tanıştığını dile getirdi.

Asena şunları söyledi:

"Gözün içindeki merceği temizleyerek, yeni bir yapay mercek yerleştiriyoruz ve ameliyatlarda başarı oranı da çok yüksek. Günümüzde gelişen lens teknolojisi ve kısa süren lazerli katarakt ameliyatı sayesinde, hastaların diğer görme kusurları da tedavi edilebiliyor. Böylece kişi, gözlüksüz yeni bir yaşama başlayabiliyor."