500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir iş yerinden 500 bin lira değerinde yüksek gerilim kablosu ve çok sayıda ürün çaldığı iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinin iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre bir inşaat şirketinin sahibi olan M.K. isimli şahıs, şirketine ait piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan yüksek gerilim kablosu, kaynak makinesi, oksijen tüpleri, makine yedek parçaları ve sac levha çalındığı ihbarı ile jandarmaya müracaat etti. İhbar üzerine Bergama 12. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kameraları devre dışı bırakmışlar, hırsızlar tanıdık

Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda, inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda güvenlik kamera sistemlerinin farklı zamanlarda devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda 25 yıllık şirket çalışanı olduğu belirlenen H.S. isimli şahıs ile birlikte diğer çalışanlar Ü.Ç ve E.Ç isimli şahısların belirli zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Ekipler, yapılan sorgulama sonucunda çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmını H.S isimli şahsın çiftlik evinde buldu. Yüksek gerilim kablosunun ise hurdacılık yapan İ.K isimli şahsa satıldığı ifadesi üzerine, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda H.S., U.Ç., E.Ç. ve İ.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan H.S. isimli şahsın çiftlik evinde ele geçirilen inşaat malzemeleri şirket sahibi M.K'ya teslim edildi.