500 yıllık tarih İzmirli sanatseverlerle buluşuyor

Türk Yahudilerinin, Osmanlı sınırları içindeki yaşamları boyunca giydikleri kıyafetleri konu alan 'Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri' sergisi, Portekiz Sinagogu'nda açıldı.

İzmir iş, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı 'Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri' sergisi yoğun ilgi gördü. Türk Yahudilerinin 500 yıl öncesine dayanan kıyafetlerinin sergilendiği ürünler, katılımcıların beğenisine sunuldu. İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Şaul, 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini ve dernek olarak tarihi kültürün korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti.

Şaul, "Bu çalışmaları kültürel mirasımızı korumak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra İzmir'imize kültürel anlamda hizmet etmek için yapıyoruz" dedi.

Kültürel değerleri arasında; tarihi sinagoglar, dini eşyalar, sefarad şarkıları, sefarad mutfağı ve günümüze kadar kullanılmış fakat artık unutulmaya yüz tutan Orta Çağ İspanyolcası 'Ladino' dilinin de bulunmakta olduğunu belirten Şaul, bu denli etkin bir sergi organizasyonuna imza atmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sergi Küratörü Silvyo Ovadia da, İzmir Musevi Cemaatinin 17. yüzyıl başlarından bu yana Osmanlı topraklarında yaşamını sürdürdüğünü, bu kadar uzun bir geçmişi olan İzmir Musevi Cemaati'nin zengin kültür varlıkları olduğunu ifade ederek, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan Yahudilerin 1400-1900 yılları arasındaki dönem kıyafetlerini konu alan serginin tarihe ilgi duyan herkes tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Tekstil Tasarım bölümü Doktora Öğrencisi Ceren Ege Aktaş, “Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri” ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Açılış konuşmaları ve sunumun ardından Sergi Küratörü Slyvio Ovadia'ya teşekkür plaketini, İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Şaul verdi.

İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri ve 500. Yıl Vakfı iş birliğinde açılan sergide, Bizans döneminden 19. yüzyıla kadar geçen sürede Yahudilerin giydiği kıyafetlerden oluşan sergi, 8 Kasım 2019 tarihine kadar EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi - Portekiz Sinagogu'nda görülebilecek.