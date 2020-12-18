İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

56 saatlik kısıtlama başladı, İzmir sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İzmir sokakları sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonu için uygulanacak üçüncü sokağa çıkma kısıtlaması, 21.00 itibarıyla tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin kalabalık meydan ve sokakları ile işlek caddeleri boş kaldı; şehir sessizliğe büründü. Kısıtlama boyunca emniyet güçleri, kurallara riayet edilmesi için çaba harcayacak.


Sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.