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56 saatlik kısıtlama başladı, İzmir sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında, tüm yurtta uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

00 itibarıyla İzmir'de de başladı. Kısıtlama ile birlikte İzmir'e sessizlik hakim oldu.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, hafta sonu için uygulanacak olan 56 saatlik dördüncü sokağa çıkma kısıtlaması, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar bu saat itibarı ile evlerinde kalırken, hafta sonu için ilan edilen kısıtlama 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.



İzmir'deki sessizlik drone ile görüntülendi


Saat 21.00 itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte oluşan sessizlik drone ile havadan görüntülendi.


Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların kısıtlama kurallarına eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla kentin birçok noktasında sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

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