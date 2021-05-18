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59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş, İzmir’de Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek, 10.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, İzmir'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek, 10. kez kupayı müzesine götürdü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Larin'in kafa vuruşu üstten auta gitti.


64. dakikada Fredy'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in şutu kaleci Utku'da kaldı.


74. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökdeniz'e son anda müdahale eden Josef de Souza mutlak golü önledi.


90+2. dakikada kalenin sağ çaprazında Veysel Sarı'nın şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan


Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı (Sidney Sam dk. 70), Veysel Sarı, Nuri Şahin (Ufuk Akyol dk. 79), Fredy, Amilton (Dever Orgill dk. 79), Hakan Özmert (Mert Yılmaz dk. 46), Lukas Podolski, Gökdeniz Bayrakdar


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Omar Imeri, Jean-Armel Drole


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Kevin N'Koudou (Gökhan Töre dk. 65), Atiba Hutchinson (Bernard Mensah dk. 78), Rachid Ghezzal (Rıdvan Yılmaz dk. 86 ?), Necip Uysal (Dorukhan Toköz dk. 65), Cyle Larin


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Josef de Souza (dk. 3), Rosier (dk. 30) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Nuri Şahin, Fedor Kudryashov, Naldo (Antalyaspor), Utku Yuvakuran (Beşiktaş)

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