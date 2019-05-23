6 aylık eğitimle 3 bin TL gelir

Ücretsiz biçki dikiş kurslarına katılan kadınlar, kendi markalarını oluşturup sosyal medya hesaplarından pazarlayarak aylık 3 bin TL'ye varan gelire ulaşıyor.

Buca Belediyesi'nin Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Çamlıkule Semt Evi'nde düzenlediği biçki-dikiş kursu, Bucalı kadınların hem maddi hem de manevi sıkıntılarına şifa oluyor. Hayatlarında ilk kez biçki dikiş yapan kadınlar, haftada 3 günü ders alarak hayatlarında yeni kapılar aralıyor. 6 ay süren biçki dikiş ve 4 ay süren kalıp eğitimlerine katılan kadınlar, boş zamanlarını meslek öğrenerek değerlendirirken, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı üç ayrı sertifika almaya da hak kazanıyor.

Evlendikten sonra Buca'ya yerleşen Raziye Ayvar (28), kursta ayda öğrendikleriyle kendi tasarımlarını ortaya koyan kursiyerlerden sadece biri. Teknik bilgilerin yanında usta eğitmenlerin yönlendirmesiyle dikiş yeteneğini geliştiren Raziye Ayvar, çocuk kıyafetleri dikip sosyal medya hesaplarından pazarlayarak aile bütçesine aylık 3 bin TL'ye varan gelir elde etmeye başladı. Kurs sayesinde boş zamanlarını üreterek dolduran ve kazançla harmanlayan Ayvar, çocuk kıyafetlerinin ardından kendini geliştirerek abiye kıyafete üretiminde kendi markasını oluşturmayı hedefliyor.

Emekli olduktan sonra çok sevdiği dikiş eğitimine başlayan 61 yaşındaki Mukaddes Özşen ise kendi kıyafetlerini dikiyor olmanın gururunu yaşıyor. Mukaddes Özşen, "Zevk için başladım; ama bir sıkıntı olsa dikiş dikerek para kazanabilecek duruma gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Altın bileziğim oldu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Safinaz Şahin (50) de, kızının üniversite sınavı döneminde stresini yenmek için başladığı kursla aile bütçesine katkı sağlayanlardan biri oldu. Şahin, "Kızım geçen sene LGS sınavlarına hazırlanıyordu. Bu sınav stresini atmak için bu kursa katıldım. Çok güzel şeyler öğrendim. Öğrendiklerimle çevreme satış yapmaya başladım. Şimdi kızımın eğitim masraflarına çevreme satış yaparak karşılıyorum, bütçeme katkı sağlıyor. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.