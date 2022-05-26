6 aylık takibin ardından düğmeye basıldı: 28 uyuşturucu taciri enselendi

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve sahte para ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ekipler, 6 aydır süren saha ve analiz çalışmaları sonucu, 25 Mayıs Çarşamba günü Aliağa, Çiğli, Menemen ilçelerinde ve Elazığ ile Denizli illerinde 27 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar- skunk maddesi, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda metamfetamin maddesi, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda bonzai maddesi, sentetik ecza hapları, 3 adet hassas terazi, 55 adet tabanca/tüfek fişeği ve sahte paralar ele geçirildi.

Evlerinde hazırlıksız yakalandılar

Öte yandan polis ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği operasyona, polis helikopteri ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Baskında hakkında yakalama kararı olan şüphelilerin yataklarında yakalandığı anlar görüntülendi.

Operasyonda yakalanan 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.