6. Balkan Panorama Film Festivalinde geri sayım başladı

Buca Belediyesi, Balkan Panorama Film Festivalinin 6'ıncı buluşması için gün sayarken, "Sarı Şemsiye" logosuyla 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında Balkan ve Türk Sinemasının usta isimlerini Buca'da buluşturacak festivalin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Balkan ve Türk sinemasının usta isimlerinin yer alacağı festivalde, 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası film gösterimi gerçekleşecek.

Buca Belediyesinin himayesinde 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek 6. Balkan Panorama Film Festivali için (BPFF) geri sayım başladı. Türk ve Balkan sinemasından 100'ün üzerinde filmin gösterileceği festivalin tanıtım toplantısı Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini ve BPFF Danışma Kurulu Üyesi Selahattin Yıldız katıldı. Toplantıda, festivalin tanıtım toplantısına katılamayan usta isimlerin mesajları yayınlandı. Festivalin onur konuğu Rade Erbedija, bu yılki açılış filmi Güney Rüzgarı filminin oyuncuları; Milo Bikovi, Miodrag Radonji ve yönetmeni Milo Avramovi, Danışma Kurulu Üyeleri Ediz Hun, Igor Galo ve festivalin Ulusal Uzun Metraj Jürisi Derviş Zaim'in videoları izletildi.

Neden Sarı Şemsiye?

Yarışma ödülünün özelliğine ilişkin açıklama yapan Proje Koordinatörü Sali Saliji Sallini, “Neden sarı şemsiye? Çünkü İzmir'de 2 mevsim vardır; yaz ve sonbahar. Ya güneş çıkar ya yağmur yağar. Güneşin rengi sarı, sarı şemsiye bizi yağmurdan korur ve güneşi hatırlatır. Hem İzmir hem de Buca Belediyesinin renkleriyle bütünleşen bir sembol” dedi.

Sallini ayrıca, “Nazar değmezse birkaç yıl sonra Buca ve İzmir Balkanların sinema merkezi olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Sanat dolu kent için mücadele vereceğiz"

Toplantıda konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, Buca'yı kültür ve sanat anlamında öncü bir kent yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Sanat, yaşanan acıların, mutlulukların dışavurumudur. Balkan coğrafyası acılarla yoğrulmuş; ancak mutlulukların yaşandığı bir coğrafya. Bu coğrafyadan dünya çapında sanatçılar çıkması çok doğal. Bu festivalle de kültürlerin karşılıklı birbiriyle tanışmasını, Balkanlar'daki vatandaşlarımızın kültürünün İzmir'de vatandaşlarımız tarafından sinemayla tanınmasını arzuluyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden beri sanatın kent için olmazsa olmaz olduğuna inandık. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Sanatsız kalmış bir milletin can damarlarından biri kopmuş demektir' sözüyle kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Böylesi bir devlette de sanatın çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yılda 1 defa 1 festival değil de, bu etkinlikleri çoğaltarak gelecek nesillerin sanata doyabileceği bir kent haline geleceğimizi umut ediyoruz. Sanat dolu kent haline gelmek için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.

Öncelik Buca Gösteri Sanatları Merkezi

Buca'da sanat altyapısını oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Buca'da kültür ve sanatın yoğun olduğu bir kent hayal ettiğimizi hep söylüyoruz. Bunun için biraz da fiziki mekanlar önemli. Bizim için belki en önemli unsur vatandaşın sanata ulaşabilmesi. Sokakta da sanat yapılır; ama biraz mekanı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli olarak inşaatı devam eden Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezini bitireceğiz. Daha sonra da Buca için bir kültür merkezi projemiz var. Sinema biraz daha özel sektörün üzerinde bir noktaya gelmiş durumda. Özel sektörü de bu noktada Buca'mıza çekmeye çalışacağız. Amacımız; önce fiziksel imkanları sağlamak. Bunu sağlarken de bu tür sanatsal çalışmaları da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye'de ilk gösterimler

Festival, bir hafta boyunca Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde (BBKSM) sinemaseverleri bir araya getirecek. Festival kapsamında, 14 Balkan ülkesinden 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu yarışma için toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Uzun süreli değerlendirmelerin sonunda uluslararası kısa ve uzun metraj, ulusal kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 kategoride toplam 20 film yarışacak. Yarışmaya katılacak yabancı filmlerin tümü Türkiye'de, yerli filmlerin tümü ise İzmir'de ilk defa gösterilecek.

Balkan ve Türk sinemasının efsaneleri onur konuğu

Yarışma kapsamında Balkanların Hollywood'a armağan ettiği en tanınmış ve en başarılı oyunculardan birisi olan Rade Erbedija ve Türk Sinemasının 1974'ten beri unutulmaz yüzü olan Müjde Ar, Buca'da seyirciyle buluşacak. Festivalde Müjde Ar'ın unutulmaz filmlerinden arabesk ve Erbedija'nın "Yağmurdan Önce" beyazperdede izleyicilerle buluşacak.

Öte yandan bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle festivalin 200'ün üzerindeki yerli ve yabancı konuk sayısı 50'ye düşürülerek sinema salonlarında üst düzey tedbirler alındı.