6 saat TV izliyor, 4 saat internette vakit geçiriyor, 1 dakika kitap okuyoruz

Hayatın Anlamı Kitap projesi koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, "Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı okuma alışkanlığını etkileyen en önemli faktörlerden. Ülke olarak günde 6 saat TV izleyip, 4 saatimizi internette geçiriyoruz. Okumaya yalnızca 1 dakika ayırabiliyoruz. Genel ihtiyaçlar listesinde kitap 235. sırada yer almaktadır" dedi.

"Hayatın Anlamı Kitap" projesi, Çeşme Kaymakamlığı himayesinde, Arzu Güleryüz Maraşlı koordinatörlüğünde hayata geçirildi. Projenin tanıtım toplantısı ise Çeşme'deki bir turistik otelde yapılırken, toplantıya Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve ilçe protokolünün yanı sıra; kamu kurum ve kuruluş amirleri, meslek odaları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birlikleri temsilcileri katıldı. Çeşme'de bulunan kamu ve kuruluşların ortaklığıyla projenin 3 aylık bir sürede tamamlanması beklenirken, ilçe genelinde ve okullarda okuma alışkanlığının geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle öğrencilerin okuma alışkanlıklarını kazanmasıyla; sınavlarda okuma, anlama, sınav süresini verimli kullanma, sınavlarda 20-25 dakikalık zaman kazanılması ve başarı ortalamalarının yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi. Projenin uygulama sürecinde kitaplıklardan, Z-kütüphanelerinden, kitap takas şenliğinden, yazar-okur söyleşilerinden ve teşvik amaçlı ödül ve belge verilmesinden yararlanılacağı da ifade edildi.

"Okumaya yalnızca 1 dakika ayırabiliyoruz"

Proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, proje hakkında yaptığı açıklamada, "TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı raporlara göre ülkemizin okuma oranı 86. sırada yer aldığı görülmektedir. Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı okuma alışkanlığını etkileyen en önemli faktörlerden. Ülke olarak günde 6 saat TV izleyip, 4 saatimizi internette geçiriyoruz. Okumaya yalnızca 1 dakika ayırabiliyoruz. Genel ihtiyaçlar listesinde kitap 235. sırada yer almaktadır. Milletçe dünyada daha iyi bir yer edinebilmek için okumak, düşünmek, tartışmak, sorgulamak, eleştirmek ve bilmek zorundayız. Biz bu projeyle özellikle okullarda her gün en az 20 dakika okuyarak, bu öğrencilerin 7 bin 300 dakika kitap okumasını, bunun da yaklaşık 1 milyar 640 bin kelime yaptığını, böylelikle 200 sayfalık 29 kitabı okumuş olacaklarını amaçladık. Bu da kuvvetli bir okur yazar yapmak için yeterlidir. Onlara bu alışkanlığı kazandırmak istiyoruz" dedi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de birer konuşma yaptı. Müzik dinletisi ile devam eden program, ücretsiz kitap dağıtımının yapılması ve katılımcıların 20 dakika kitap okuması ile son buldu.