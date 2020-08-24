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6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: Altekma: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

6.

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası ilk gün ikinci maçında Altekma, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan TSYD İzmir Voleybol Turnuvası ilk gün ikinci maçında Altekma, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri 25-22, 25-21, 20-25 ve 30-28 sonuçlandı.


Turnuvada yarın saat 14.00'te Arkas Spor-İnegöl Belediye, 17.00'de ise Altekma-Afyon Belediye Yüntaş maçları oynanacak. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan 2 müsabaka arasında salon ve soyunma odaları dezenfekte edildi.

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