6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk maçın galibi Arkas Spor

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, geleneksel hale getirdiği voleybol turnuvasını bu yıl 6. kez düzenledi. 6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, bugün oynanan Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş maçı ile başladı. Turnuvada ilk maçın galibi 3-1'lik skorla Arkas Spor oldu. İzmir Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'nde yapılan mücadelenin setleri 27-29, 25-17, 25-13 ve 25-22 sonuçlandı. Turnuvanın ilk karşılaşması öncesinde 11 yıldır Arkas Spor'da aralıksız görev yapan Antrenör Glenn Hoag'a Türk voleyboluna katkılarından dolayı TSYD İzmir Şubesi adına Asbaşkan Gökhan Özyurtlu tarafından plaket takdim edildi.