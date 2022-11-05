61 yıl hapis cezası ile aranan pazaryeri hırsızı yakalandı

8 ayrı ilde özellikle pazaryerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen ve 61 yıl hapis cezası ile aranan kadın, İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiplerle yaptığı çalışmada, 8 ayrı ilde yankesicilik ve pazaryerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yerini tespit etti. Ö.P. adlı kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan Ö.P.'nin hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.