6,5 milyon Euro bütçeli projeye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Rekabetçi Sektörler" programı kapsamında, Ege Teknopark yürütücülüğünde başvuruda bulunulan proje destek almaya hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaklaşık 6,5 milyon Euro bütçeli proje kapsamında oluşturulacak merkezin, derin teknoloji fikirleri üzerinde çalışan araştırmacı ve girişimcilere destek vereceğini söyledi.

Ege Teknopark yürütücülüğünde Ege Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ortaklığıyla "D-TECH4ENT – Deep Technology Incubator for Entrepreneurs" projesi geliştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Rekabetçi Sektörler" programı kapsamındaki projeye destek almak için Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programına başvuruda bulunuldu. Değerlendirme sürecinde son aşama olan saha doğrulama aşamasının da başarıyla sonuçlanmasının ardından proje desteklenmeye değer görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) başlığı altında Ege Teknopark'ın "Girişimciler İçin Derin Teknoloji İnkübatörü" projeleri destek almaya hak kazandığını açıkladı.

Desteklenen projelerin Türkiye'nin rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin D-TECH4ENT projesi kapsamında oluşturulacak merkezinin, derin teknoloji fikirleri (TRL-3 seviyesinden başlayarak) üzerinde çalışan araştırmacı ve girişimcilere destek vereceğine dikkat çekti. Rektör Budak, "Merkez, ülkemizin en büyük prototipleme merkezlerinden birisi olacak. Bu proje ile içerisinde elektronik laboratuvar ve yaşam bilimleri laboratuvarını da barındıracak olan merkez, aynı zamanda girişimcilere kuluçka hizmeti sunacak. Yaklaşık 6,5 milyon Euro'luk bütçeye sahip olan projede altyapı ve hizmet alımı olmak üzere iki ana bütçe kalemi bulunuyor, projenin tüm bu mal ve hizmet alımları bakanlık tarafından proje adına yapılacak. Buna karşılık proje yürütücüsü ve ortakları projeye ayni katkı sunacak. Ağırlıklı olarak bu ayni katkılar binanın ve projenin işletim giderlerini kapsıyor. Böylesine önemli bir projenin desteklenmesinden büyük onur duyuyoruz. Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.