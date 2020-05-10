65 yaş ve üstü vatandaşlar soluğu sahilde aldı

00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesi ile sahillere akın etti. Deniz kenarında yürüyüş yapıp banklarda oturan vatandaşların mutluluğuna diyecek yoktu.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, Anneler Günü'ne denk gelen pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Hal böyle olunca uzun süredir evlerinden çıkmayan İzmirli 65 yaş üstü vatandaşlar da soluğu sahil kenarında aldı. Karşıyaka ilçesindeki yeşil alanda deniz keyfi yaşayan vatandaşlar; kah denizi seyretti, kah banklarda oturup sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti, kah sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bazı 65 yaş üstü vatandaşların ise bisiklete bindiği görüldü. Evde kaldıkları süre boyunca oldukça sıkıldıklarını ve sosyal hayatı özlediklerini belirten vatandaşlar, unutamayacakları bir gün geçirdiklerini söyledi. Öte yandan sahillere akın eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar, havadan görüntülendi.

“Sanki cennete gibiyim”

68 yaşındaki Doğan Çetiner, “Dışarıya çıkmayı özledik. Ben diyaliz hastası olduğum için haftada üç kez hastaneye gidiyordum ancak ne kadar evde kalsak bizim için o kadar iyi. Bugün çok güzel bir gün, hava çok güzel. Sahile 6-7 aydır inmiyordum. Sanki cennete gibiyim. Burada denizi seyrediyorum, arkadaşlarla sohbet ediyorum ama maske takıp ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bu artık yaşam tarzımız olacak” dedi.

“Emir emirdir, kanun kanundur”

Kızının refakatiyle tekerlekli sandalyesine binerek sahile gelen 94 yaşındaki Remzi Kapıcı, “Ben diyalize girdiğim için belli günler hastaneye gitmek için dışarı çıkıyordum. Yapacak bir şey yok. Emir emirdir, kanun kanundur. Herkesin katlanması gerekiyor. Sıkılsak da evde kendimize meşguliyet bulacağız. Bugün temiz hava alıyoruz. Evde kapalı kalmak zor” diye konuştu.

“Attaya gidiyoruz”

Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparak Anneler Günü'nü kutlayan 72 yaşındaki Nalan Ertuğ, “Günleri karıştırdık çünkü devamlı evdeyiz. Anneler Günü'nde çocuklarımız ve torunlarımızla olmak isterdik ama pandemiye denk geldi. İnşallah çalışmaların sonucunda bu pandemiyi atlatacağız ve bundan sonraki Anneler Günü'nü çocuklarımız ve torunlarımızla evlerimizde, restoranlarda kutlayacağız. 4 saatlik iznimiz var. Bizim için çok iyi oldu” derken, Ertuğ'un arkadaşları ise, “Özgürlük duygusu yaşıyoruz. Bu izin çok iyi oldu. Attaya gidiyoruz” diyerek espri yaptı.

“Ben hayatımda böyle gün görmedim”

86 yaşındaki Ali Akyıldız, “Ben hayatımda böyle gün görmedim. 1,5 aydır evdeydim. Saat 15.002e kadar dışarıda duracağız ama 15.00'ten sonra yine eve gideceğiz” derken, 73 yaşındaki Taner Yurdagül de, “Bu izin çok iyi oldu ama hafta içi de 2 saatlik izin verilse çok iyi olur. Banka gibi yerlerdeki işlerimizi de halletmek isteriz. Bugün yürüyeceğim ve 4 saati değerlendireceğim. Ben gezmeyi çok severim, evde olmak bana yaramıyordu” sözlerine yer verdi.

“Buruk bir Anneler Günü geçiriyoruz”

68 yaşındaki Zuhal Özbozdağ da yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar arasındaydı. Özbozdağ, “Anneler Günü nedeniyle bize çiçek dağıttılar. Çok mutlu oldum. Bugün buruk bir Anneler Günü geçiriyoruz. Aslında özel günleri çok sevmiyorum. Benim için önemli olan insanca yaşamak, kadına değer vermek, kadına şiddetin olmadığı, kadını kadın gibi görmek önemli. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi. 2 aydır evden çıkmıyordum. Eklemlerim tutulmuştu. Hareketi seven bir insanım. Mutlaka bugünler de geçecektir” dedi.