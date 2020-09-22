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7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Dolandırıcılık, Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma, Özel Belgede Sahtecilik, Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama gibi toplam 7 ayı suçtan hakkında arama kaydı bulunan M.K.Ş. isimli şahsın yerini tespit etti.


Bir işyerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K.Ş.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.K.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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