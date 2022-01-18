İhlas Haber Ajansı

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7 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde 7 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen bir çocuk ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 7 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen bir çocuk ağır yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Nihat Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatısında arkadaşıyla oyun oynayan M.C.Y. (12), bastığı tentenin kırılması sonucu metrelerce yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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